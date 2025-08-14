Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Abdullah UZUN/PAZAR, (Rize), (DHA)- RİZE'nin Pazar ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Güven, hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Melyat mevkisinde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne ilerleyen Mehmet Güven'in kontrolünü yitirdiği 53 EC 008 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletin sürücüsü Güven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önemli aldı. Mehmet Güven'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)
FOTOĞRAFLI