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Bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.07.2025 15:38
  • Giriş: 07.07.2025 15:38
  • Güncelleme: 07.07.2025 15:38
Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı.
Kaza, Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.H.Z., yönetimindeki 03 AIG 096 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından bariyerlere çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte E.C.K., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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