Bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 42 AGS 014 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.