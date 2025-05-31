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Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 11:11
  • Giriş: 31.05.2025 11:11
  • Güncelleme: 31.05.2025 11:11
Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y., yönetimindeki 03 AHU 386 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte R.K. ve H.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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