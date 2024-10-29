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Bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 12:50
  • Giriş: 29.10.2024 12:50
  • Güncelleme: 29.10.2024 12:50
Kaynak: İHA
Bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte E.Ö., K.Ö. ve E.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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