Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Kastamonu’da virajı alamayarak demir bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Devrekani ilçesine bağlı Kanlıabat köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö.A. idaresindeki 37 SA 955 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyere çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Ş.Ö.A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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