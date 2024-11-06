Bariyerlere çarpan ticari araç içerisinde sıkıştı: 1 yaralı





Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Alhan Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki Volkswagen marka 09 MET 77 plakalı ticari araç sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü M.S. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan M.S. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.