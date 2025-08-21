Bariyerlere çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin İncesu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Nurican Karaca (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Nurican Karaca idaresindeki motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nurican Karaca’nın cansız bedeni, otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI