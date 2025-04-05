Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’da yol kenarında bulunan demir bariyere saplanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Orhanlı kavşağında yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyere saplandı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.