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Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 12:18
  • Giriş: 05.04.2025 12:18
  • Güncelleme: 05.04.2025 12:18
Kaynak: İHA
Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’da yol kenarında bulunan demir bariyere saplanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Orhanlı kavşağında yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyere saplandı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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