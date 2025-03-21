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Bariyerlerle kapatıldı: CHP, Güvenpark'ta mitingin yapılacağını açıkladı

Ankara'da eylemlerin merkezi olan ve akşam saatlerinden yurttaşların yine toplanması beklenen Güvenpark, polis bariyerleriyle kapatıldı. CHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Ankara Güvenpark'ta saat: 20.30'da miting yapılacağını bildirdi.

Güncel
  • 21.03.2025 13:38
  • Giriş: 21.03.2025 13:38
  • Güncelleme: 21.03.2025 14:11
Bariyerlerle kapatıldı: CHP, Güvenpark'ta mitingin yapılacağını açıkladı

BirGün\Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir valilikleri de 5 gün süreyle toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandı.

Bu kararından ardından, eylemlerin merkezi olan ve akşam saatlerinden yurttaşların yine toplanması beklenen Güvenpark, polis bariyerleriyle kapatıldı.

CHP: MİTİNG YAPILACAK

CHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Ankara Güvenpark'ta saat: 20.30'da miting yapılacağını bildirdi

İzmir ve Ankarada 5 günlük eylem yasağı ilan edildi
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