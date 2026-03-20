Baro, akademi ve vekiller tutuklu Türkmen için ses yükseltiyor

Emek Servisi

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in, Antep Başpınar'da Sırma Halı işçilerinin ölümcül çalışma koşulları ve ödenmeyen ücretleri için başlattıkları direnişte yaptığı konuşma gerekçesiyle tutuklanmasına tepkiler yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Merkezi de Türkmen'in tutukluluğuna ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, merkez temsilcileri ve çok sayıda avukat katıldı.

Evrensel'in aktardığına göre basın açıklamasını Baro İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Merkezi Sekreteri Av. Osman Zeki Erdoğan okudu. Erdoğan, Mehmet Türkmen’in Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde Sırma Halı işçilerinin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerine destek verdiği eylem sonrasında gözaltına alınıp tutuklandığı hatırlattı. Benzer süreçlerin geçtiğimiz yıl da yaşandığına dikkat çekilerek, sendikal faaliyetlerin sistematik biçimde baskı altına alındığı vurgulandı.

Baro açıklamasında şu talepler yer aldı: "Mehmet Türkmen derhal serbest bırakılmalı. İşçilerin hak arama faaliyetleri değil, hak ihlallerine neden olan uygulamalar denetlenmeli. Grev hakkını fiilen ortadan kaldıran sınırlamalara son verilmeli. Sendikal örgütlenme üzerindeki baskılar sona erdirilmeli. Tüm işçiler için güvenceli iş ve insanca yaşam koşulları sağlanmalı."

170 AKADEMİSYENDEN ÇAĞRI

Tutuklu BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen ile hakları için direnen Sırma Halı işçileriyle dayanışma açıklamaları da devam ediyor. Dün 170 akademisyen ve bağımsız araştırmacının imzaladığı destek bildirisinde, Türkmen’in hiçbir suç unsuru içermeyen sözleri nedeniyle tutuklanması kınanarak “Mehmet Türkmen bir an önce serbest bırakılsın! Sırma Halı işçilerinin hakları verilsin” denildi.

4 PARTİDEN ÖNERGE

Öte yandan CHP, DEM Parti, EMEP ve TİP milletvekilleri, Türkmen’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen ifadeleri Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sorarak, iş cinayetleri ve patronlara yönelik yaptırımlara ilişkin veri talep etti. 32 vekilin imzaladığı soru önergesinde, "Son 5 yılda Gaziantep’te iş kazası, iş cinayeti, meslek hastalığı ve sendikal hakların engellenmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve ceza alan patron sayısı kaçtır" diye sordu. DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da Bakan Gürlek'e Türkmen'in tutukluluğuna ilişkin ayrı ayrı ayrı soru önergeleri verdi.