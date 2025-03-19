Baro Başkanları İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltı ve operasyonlara yönelik tepkiler devam ederken Türkiye Barolar Birliği (TBB), yarın "Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı" yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, "Yapılacak değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz" denildi.

TBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu sabah saatlerinde, daha önceden başlatıldığı anlaşılan soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu yüzü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildiği yönünde açıklama yaptığı aktarıldı.

"YAŞANANLAR HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

TBB'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Olayların yaşanma şekli, Başsavcılık açıklamasında kullanılan ifadeler, metro seferlerine kısıtlama getirilmesi, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı konması, gözaltına alınanlar için avukatla görüşme yasağı uygulanması hukuka aykırılık kaygılarını artırmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği, hukuki güvenlik ihlalleri ile yargının araçsallaştırıldığı uygulamalara ve bu durumun yaratacağı sakıncalara bugüne kadar defalarca dikkat çekmiştir. Son süreçte yaşananlar da ilk andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye Barolar Birliği tarafından gerek yaşanan son süreçleri gerekse İstanbul Barosu başkan ve yönetimi hakkında yürüyen davayı değerlendirmek üzere 20 Mart 2025 Perşembe günü (yarın) İstanbul’da Olağanüstü Baro Başkanları toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz."