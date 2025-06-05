Barodan milletvekillerine 18. madde çağrısı: AYM tarafından denetlenmesi ve iptali elzem

10. Yargı Paketi’nde yer alan 18. maddenin iptal edilmesi için milletvekillerine çağrıda bulunuldu.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 10. Yargı Paketi’nde yer alan ve çocuklar açısından hukuka aykırı olan 18. maddenin kabul edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Milletvekillerine AYM'ye başvurma çağrısında bulunulan açıklamada, toplumsal muhalefet içinde yer alan bireyler açısından ciddi bir hak ihlali riski taşıdığı belirtildi.

"10. Yargı Paketi Anayasa Mahkemesi'ne götürülmelidir" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"Barolar, çocuk hakları merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen ortak çalışma; çocukların yüksek yararını önceleyen kararlı duruş, ısrarlı takip ve doğru bilgilendirme çabasıyla etkili bir kamuoyu oluşturulmasını sağlamıştır. Bu ortak çabanın sonucu olarak, 10. Yargı Paketi’nin yasalaşma sürecinde 16. ve 17. maddeler geri çekilmiştir. Bu önemli gelişme, İstanbul Barosu’nun, Çocuk Hakları Merkezi’nin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının çocuk hakları alanındaki etkinliğini ve sorumluluğunu bir kez daha göstermiştir.

Ancak, yasalaşan 18. madde ile çocukların koşullu salıverme ve denetimli serbestlikten yararlanabilmesi, infaz kurumunda belirli bir süre kalmış olmalarına bağlanmıştır. Bu düzenleme:

• BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Pekin Kuralları’na aykırıdır; zira çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılması yalnızca son çare olarak ve en kısa süreyle uygulanmalıdır.



• Anayasa’nın 41. ve 90. maddeleriyle çelişmektedir.

• Çocuk adalet sisteminin onarıcı, eğitici ve toplumsal bağları güçlendirici yapısını zayıflatmaktadır.

• Çocuğun eğitim hakkını ihlal etme, damgalanma riskini barındırmaktadır.

• Düzenleme gerekçesinde çocuklar ve yetişkinler birlikte değerlendirilmiş, infaz sürelerine dair ölçütler ortaklaştırılmıştır. Oysa çocuklar bakımından yapılacak düzenlemeler, yaşlarına, gelişimsel ihtiyaçlarına ve korunma haklarına özgü ayrı bir perspektifle ele alınmalıdır.

Bu değişiklik, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen birçok eylem nedeniyle ceza almış bireyleri de doğrudan etkilemektedir. Hem çocuklar hem de öğrenciler, gazeteciler, kadın ve LGBTİ+ aktivistleri gibi toplumsal muhalefet içinde yer alan bireyler açısından ciddi bir hak ihlali riski taşımaktadır. İfade özgürlüğü ve toplantı-gösteri hakkı bakımından endişe verici bir geri adımdır. Bu nedenle, ilgili maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi ve iptali çocukların yüksek yararı açısından büyük önem taşımaktadır. Milletvekillerini, bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmaya davet ediyoruz."