Barolar Birliği’den “Yeni Ekolojik Gündem: Haklar, Mücadeleler ve Hukuki Düzen” Sempozyumu

Haber Merkezi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “Yeni Ekolojik Gündem: Haklar, Mücadeleler ve Hukuki Düzen” başlıklı sempozyumu ikinci gününde devam ediyor. Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda yaşam hakkı, özel hayata saygı hakkı, yargı süreçleri ve hak ihlalleri, mülkiyet hakkı, kent hakkı ve doğa hakları konuları, çevre ve kent hukuku perspektifinden bütüncül biçimde ele alındı.

Milletvekilleri, TBB Yönetim Kurulu Üyeleri, sendikaların başkan ve temsilcileri, barolardan temsilciler ile meslektaşlarımızın katılımıyla yapılan sempozyumun açılış konuşmalarını TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir, TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Koordinatörü Av. Kemal Aytaç ile Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Sözcüsü Av. Nur Hilal Gündüz gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarında, Türkiye'deki çevre mücadelesinin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin vurgularda bulunuldu.

Program kapsamında sırasıyla TBB Genel Sekreteri Av. Ahmet Erdem Ekmekçi, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Ramazan Erhan Toprak, Prof. Dr. Fuat Ercan ve İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Gülay Çolak Çalışkan’ın moderatörlüğünde altı oturum yapıldı.

TBB Başkan Yardımcısı Av. Ercan Demir açılış konuşmasında, Türkiye'de kent ve çevre hukukuna ve çevre hakkına ilişkin bilincin gelişmesinde baroların, avukatların, sivil inisiyatiflerin ve meslek odalarının mücadelesinin önemine dikkat çekerek; baroların çevre ve kent hukuku komisyonları ile TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun sahada ve yargısal süreçlerde çok etkili hukuk mücadelesi verdiklerini kaydetti. Demir, sempozyumun, verilen mücadelenin daha etkin olabilmesine, ortaklaştırılabilmesine ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sunması dileğinde bulunarak, programı organize eden TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri ile konuşmacı olarak yer alan konuklara teşekkür etti.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Koordinatörü Av. Kemal Aytaç da açılış konuşmasında toplumsal yaşamımızda "kadın mücadelesi" ile "çevre ve doğa mücadelesinin" en başat iki konu olduğu vurguladı. Önümüzdeki süreçte bu alanlarda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Aytaç, bu mücadelede yer alan kurum ve kişilerin birlik ve dayanışma içinde olmasını sağlamak gerektiğini söyledi. Aytaç, çevre haklarına ilişkin lokal düzeyde kalan mücadelelerin zaman zaman sonuç alsa da büyük ölçüde akamete uğradığını belirterek; bu nedenle sempozyumda yapılacak teorik konuşmaların hayata, mücadeleye, dayanışmaya ve sahaya yansımasının önemini vurguladı.

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Sözcüsü Av. Nur Hilal Gündüz de konuşmasında halen cezaevinde bulunan Avukat Can Atalay'ın çevre mücadelesinden vazgeçmediğine vurgu yaparak, sempozyumun ilk günkü oturumlarının ardından Avukat Şerafettin Can Atalay Belgeseli gösterimi yapılacağını hatırlattı.

Komisyonun Sinop, Artvin Cerrattepe, Erzincan İliç, Bursa Kirazlıyayla gibi felaket bölgelerinde önceden uyarı yapmak ve hukuki mücadeleleri yürütmek bakımından aktif bir şekilde çalıştığını kaydeden Gündüz, Türkiye'de son 15 yılda artan maden faaliyetlerini "talan" olarak nitelendirerek değişen yasalar ve 2025 maden yasası gibi düzenlemelerin ekolojik yıkımı derinleştirdiğini ifade etti.

Sempozyumda; Dursun Ali Koyuncu, Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, Doç. Dr. Ozan Ercan Taşkın, M. Levent Artüz, Nilgün Karasu, Av. Deniz Bayram, Av. Tunç Lokum, Av. Ümit Altaş, Dr. Kerem Altıparmak, Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Keskin, Av. Bedrettin Kalın, Meryem Olgar, Av. Tansu Güngör, Prof. Dr. Müslüm Akıncı, Serdar Denktaş, Prof. Dr. Gül Işın, Av. Görkem Ova, Av. Ahmet Özmen, Av. Cömert Uygar Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Karalezli Aydoğan, Doç. Dr. Ezgi Kovancı ve Arş. Gör. Dr. Elif Can Çalıcı tarafından yapılan sunumlarla, ekolojik mücadelenin hukuki boyutu disiplinlerarası bir çerçevede değerlendirildi.

Konuşmacılar, ülkenin dört bir yanındaki doğa yıkımlarına ve maden talanına karşı hukukçuların, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel halkın sergilediği direncin hayati önemini vurgulayarak; çevre hakkı mücadelesinin sadece hukuki bir süreç değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma ve insan hakları meselesi olduğunu ifade etti. Sempozyumda sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunması için kararlılık mesajı verildi.