Barolar'dan Gürlek'e tepki: Yargının sorunları avukatlar hedef alınarak çözülemez

Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katıldığı bir televizyon programında tutuklu ve sanıkların avukatlarıyla görüşme hakkına ilişkin sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. "Yargının sorunları, savunma hakkının temsilcisi avukatlar hedef alınarak çözülemez" başlıklı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’in, katıldığı bir televizyon programında yaptığı ilk açıklamalarda, Adalet Bakanlığı teamüllerine aykırı olacak şekilde, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın temsilcisi avukatları yok sayan, hatta adeta hedef alan açıklamalarını kaygıyla takip ettik.

Adalet teşkilatında fedakarca görev alan çalışanlar; hakim, savcı, katip şeklinde sayılıp kendilerine teşekkür edilirken ve 'bütün adalet camiası' kavramı kullanılırken avukatlık mesleğine bir kez dahi atıf yapılmamış olması bir yana; henüz masumiyet karinesi kapsamında olan tutukluların, başta avukatlarıyla görüşme hakları olmak üzere, savunma hakkından etkin bir şekilde yararlanmalarına yönelik uygulamaların 'düzenleme boşluğu' olarak nitelendirilmesi ve buna yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler yapılacağının ifade edilmesi, yurttaşların adil yargılanma hakkına yönelik ciddi bir tehdittir.

Yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olan savunma hakkının temsilcisi avukatların doğrudan hedef alınarak, avukatların tutuklular ve başka kişiler arasındaki suç niteliği taşıyan mesajlaşmalara aracılık ettiğini ima edecek şekilde dile getirilen görüşler, avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren ve kriminalize eden vahim bir yaklaşımın ifadesidir ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Savunma hakkı ve savunmanın temsilcisi olan avukatlar yok sayılarak, hatta hedef alınarak ülkemizin adalet ve yargı sisteminin kronik sorunlarını çözme iradesinin sağlıklı bir şekilde ortaya konulamayacağını kamuoyunun dikkatine sunarız."