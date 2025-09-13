Barolar, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'la ilgili red kararına tepki gösterdi: "Tutuklu savunmayı reddediyoruz"

Silivri'de dün görülen "Diploma Davası"nın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS'le bağlanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, “Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz… Tutuklu avukat olarak; üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez bile görüşmeden duruşmada hazır edildim. Biz avukatlar olarak savunma görevimizi yaptığımız esnada özgürlüğümüzden de mahrum kalabiliriz. Örneğin ben… Bunun kayıtlarınıza düşmesi Türk Hukuk Tarihi açısından ne kadar değerli olsa da birçok eksiklik nedeniyle bu halde savunma vermeyi reddediyorum. Ayrıca, savunma için yüz yüzelik ilkesi gereği bir sonraki celsede salonda hazır bulundurulmayı talep ediyorum.” dedi. Ancak ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Pehlivan’ın bu talebini reddetti.

76 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu kararına Türkiye genelindeki 76 baro tepki gösterdi. Ortak açıklamada, "Meslektaşımızın maruz kaldığı bu uygulama; savunma hakkının kutsallığını, avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini ve hukuk devletine duyulan güveni zedelemiştir" denildi.

Ortak açıklama şöyle:

"Avukatlık faaliyetleri nedeniyle hukuka aykırı şekilde tutuklu bulunan meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan; bağımsız savunmanın sembolü olan cübbesinden ve savunmanın yapılması için gerekli uygun koşullardan mahrum bırakılmış, müvekkilini cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunmak zorunda kalmıştır. SEGBİS ile bağlanması, savunma hakkını gözeten olumlu bir adım olarak görülse de meslektaşımızın bir sonraki celse duruşma salonunda hazır bulunma talebinin reddedilmesi savunma hakkını ortadan kaldıran, kabul edilemez bir tutumdur.

Bu uygulama; Avukatlık Kanunu'na, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkına ve BM Havana Kuralları'nda düzenlenen avukatların bağımsızlığına açıkça aykırıdır.

Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, devletlere avukatların görevlerini her türlü baskı, engel ve tehditten uzak icra etmelerini güvence altına alma yükümlülüğü yükler. Bu sözleşmeler; avukatların müvekkilleriyle gizlilik içinde ve engelsiz görüşme hakkını, mesleğin bağımsızlığını ve mesleki sembollerin korunmasını garanti altına alır.

"AVUKATA YÖNELTİLEN HER BASKI, DOĞRUDAN YURTTAŞIN SAVUNMA VE ADLİ YARGILANMA HAKKINA YÖNELTİLMİŞ DEMEKTİR"

Meslektaşımızın maruz kaldığı bu uygulama; savunma hakkının kutsallığını, avukatlık mesleğinin evrensel güvencelerini ve hukuk devletine duyulan güveni zedelemiştir. Avukata yöneltilen her baskı, doğrudan yurttaşın savunma ve adil yargılanma hakkına yöneltilmiş demektir. Avukatlık mesleği suç değildir. Avukat müvekkilinin sesi, cübbemiz ise mesleğimizin onurudur.

Bu bağlamda; savunma hakkını, mesleğin bağımsızlığını ve avukatlık faaliyetlerini koruma altına alan ulusal ve uluslararası normları bir kez daha hatırlatarak meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'a yönelik tüm bu hukuksuz uygulamalan kabul etmediğimizi, Avukatların özgürlüğünü ve mesleki onurunu hedef alan her türlü girişime karşı mesleğin evrensel değerlerini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."