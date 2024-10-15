Baroların seçimleri sürüyor

Haber Merkezi

Ülke genelinde ekim ayı içerisinde yapılması gereken baro seçimleri devam ediyor. Hafta sonu 37 ilde yapılan baro seçimlerinde birçok ilde başkanlar değişti. Yapılan seçimlerin genelinde mevcut yönetimler zaferle ayrılırken Adana Barosu yönetimini yıllar sonra milliyetçi avukatlar kazandı.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da bir kez daha seçimden galip çıkarken 2022'de 7 bin 416 oyla kazanan Köroğlu'nun bu seçimlerde oyları yarı oranında düştü. Köroğlu'nun seçimden sonra X hesabından yaptığı "Kazandık. Ama madem yalanlar iftiralar rağbet görüyor. Hak eden hak ettiği muameleyi görecek. Susarsam kalbim kurusun " paylaşımı dikkat çekti.

Milliyetçi avukatların kazandığı Adana Barosu’nda Adana kökenli olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Veli Küçük ise TBB delegesi seçilemedi. Bu nedenle Küçük, Aralık ayında yapılacak TBB seçimlerinde aday olamayacak.

Mersin’de seçimi kazanan Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Adalet İçin Hukukçular üyesi avukatların oluşturduğu seçim grubu Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar’ın (ÖÇAV) baro başkan adayı olan Avukat Sebahat Gençtarih ise Mersin Barosu’nun tarihindeki ilk kadın başkanı oldu.