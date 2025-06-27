Baronlar kazandı

Umut Can FIRTINA

Hollanda’nın Lahey ketinde düzenlenen zirvede bir araya gelen NATO üyesi 32 ülkenin liderleri, silahlanma ve savaş politikaları konusunda anlaştı.

Yeni savaş politikalarının belirlendiği zirvede ABD Başkanı Donald Trump’ın talebiyle savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5’ine yükseltme kararı aldı.

Trump, NATO üzerinden siyasi güç elde ederken silah üreticilerinin ceplerini dolduracak bu karar, özellikle Avrupa’da işçi sınıfının sırtına bindirilecek bir yük olacak.

İki gün süren zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride müttefikler, Trump’tan tutumunu netleştirmesini bekledikleri “birine yapılan saldırı herkese yapılmıştır” şiarıyla “kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılıklarını” teyit etti.

NATO üyeleri, “müttefikler arasında savunma alanında ticaret engellerinin ortadan kaldırılması için çalışacaklarını ve savunma sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla ortaklıklardan yararlanacaklarını” da teyit etti.

SİLAHLANMA TEYİT EDİLDİ

Önceki bildirilerin aksine, Avrupa’nın “varoluşsal tehdit” olarak gördüğü Rusya’ya sadece bir kez değinilse de “Avrupa-Atlantik güvenliğine oluşturduğu uzun vadeli tehditten” bahseden müttefikler “Ukrayna’ya desteğin süreceğini” kaydetti.

NATO üyeleri 2024’te toplamda 1,3 trilyon dolardan fazla harcama yaptı. Eğer geçen yıl yüzde 3,5 harcama yapsalardı, bu 1,75 trilyon dolara denk gelecekti. Her ittifak üyesi silahlanmaya daha fazla yatırım yapmak için parayı nereden bulacağına kendisi karar verecek.

Harcamalardaki bu keskin artış, başta ABD olmak üzere silah baronlarının ceplerine girecek fazladan yüz milyarlarca dolar anlamına gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ABD, 2024 yılında yabancı ülkelere 318,7 milyar dolarlık rekor silah satışı yaptı.

NATO DAHA SALDIRGAN HALE GELİYOR

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Lahey’deki NATO’da alınan kararları değerlendirdi:

Avrupa ülkeleri Trump'ın seçilmesinden sonra bir ikilem içindeydiler. Çünkü Trump, artık Avrupa'nın güvenlik faturasını kaldıramayacağını söylüyordu. Burada iki seçenek vardı: Bir tanesi Amerika dışında kendi güvenlik şemsiyelerini oluşturmak; öbürü de Trump'ın askeri harcamaların artırılması zorlamasına boyun eğmek. İkisi aslında aynı kapıya çıkıyordu; Avrupa ülkelerinin, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin silahlanma harcamalarını artırmasını gerektiriyordu.

Şimdilik Trump'ı sakinleştirmek, hatta onun gururunu okşayacak yağcılıklar yaparak ve onun istemediği konulara girmeyerek –Gazze Ukrayna gibi– öfkesini üstlerine çekmemeye odaklı, rahatlıkla Avrupa’nın kişiliğini yitirdiği çıkarımı yapılabilecek bir zirve gerçekleşti.

SİLAHLANMADA KESKİN ARTIŞ

Burada en dikkat çeken nokta, savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkartılması kararıydı. Bunun yüzde 3,5'i doğrudan silah, mühimmat ve askeri sistemlere gidecek. Yüzde 1,5'i de siber saldırılara karşı önlemler, altyapı harcamalarına ayrılacak. Bu yüzde 1,5'i biraz farklı değerlendirmek olanaklı. Çünkü neoliberal politikalar uygularken Avrupalı hükümetler kamunun yollar, köprüler, havaalanları, tren istasyonları, ray hatları gibi alanları yenileme, buralara yatırım yapma görevlerini de ihmal etmişlerdi. Bu zaten önemli bir gereksinme olarak dikkat çekiyordu. Bunun birebir askeri harcamalarla ilişkilendirilemeyecek bir şekilde de kullanılması söz konusu olabilir.

Ama son tahlilde geri kalan yüzde 3,5 de çok yüksek bir orana denk geliyor. Geçiş döneminin 2035’e kadar uzaması, ilk gözden geçirmenin 2029 sonunda yani Trump’ın görevi bırakacağı yıla denk gelmesi, işin sulandırılma olasılığını (bizler açısından umudunu) artırıyor. Ama bu koşul haliyle dünyanın bir Üçüncü Dünya Savaşı’na, Avrupa üzerinden Rusya’yı hedef alan bir felakete sürüklenme tehlikesini ister istemez akla getiriyor.

EKONOMİDE YÜK OLACAK

Aslında Avrupa'da genel olarak ciddi bir kamu borcu sorunu var. İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika gibi ülkelerde GSYH’nin %100’ünü aşan yüksek borçluluk öne çıkıyor. Bazı ülkelerin bu yükü karşılama kapasitesi iyice daralacak. Bu yönüyle sadece kamu borcu GSYH’nin %63’ü ve %43’üyle sınırlı Almanya ve Hollanda gibi ülkeler bu yükün altından kalkma olanağına sahipler.

Bütçenin yüzde 5'inin silahlanma harcamalarına ayrılması ekonomik anlamda eğitime, sağlığa, konuta ve sosyal yardımlara ayrılacak sosyal harcamaların kısılması, kamunun diğer alanlarda hizmet veren personelini sayısının ve ücretlerinin azaltması anlamına gelir. Diğer yandan da bu harcamaları finanse etmek için vergi gelirlerini artırmaya zorlamak, aynı şekilde zaten sürekli durgunluk eğilimleri taşıyan bölgedeki ekonomik büyümeyi iyice yavaşlatabilir.

SİLAH ÜRETİCİLERİ KAZANACAK

Ülkeler arasında da silah sanayisinin gelişmişliğine göre farklılıklar var. Bir ülke ciddi bir silah sanayisine sahipse, her ne kadar kaynaklar silahlanmaya harcansa da üretim ve istihdam anlamında o ülkenin büyümesini çok olumsuz etkilemeyebilir. Örneğin Fransa ABD’nin ardından küresel anlamda %9,6 payla dünyanın ikinci büyük silah ihracatçısı. Ama Almanya %5,6 küresel ihracat payına karşın, giderek gerileyen bir silah satıcısı. Silah sanayisi göreceli az gelişmiş ülkeler ise, örneğin küresel silah ithalatında %2,4 paya sahipken, ihracattaki ağırlığı %1’i geçmeyen Polonya bu yüzde 5'i karşılamak için daha da fazla silah ithalatı yapmak zorunda kalırlar.

Buradan en kârlı çıkacak ülkelerin başında da dünyanın en fazla silahlanma harcamasını yapan ve en gelişkin silah sanayisine sahip Amerika gelir. Örneğin Avrupa’dan Birleşik Krallık’ın silah ithalatının %86’sı ABD’den geliyor. Bu oran Almanya’da %70, Hollanda’da %97 iken, Danimarka ve Norveç için %79 ve %91.

TÜRKİYE’Yİ DE VURACAK

Türkiye'de de çok gerçekçi olmamakla birlikte, “Madem silahlanma harcamaları artacak, insansız hava araçlarımızı, tanklarımızı, üretmeyi planladığımız uçaklarımızı satarak buradan ciddi bir kazanç sağlarız” gibi umutlar pompalanacağını tahmin etmek zor değil. Özellikle yandaş basında Erdoğan'ın bu konudaki “ileri görüşlülüğünü” alkışlar tarzda mesajların kısa sürede gündeme geleceğini bilmek gerekiyor. Hâlbuki bu %5 şartı, bir NATO ülkesi olan Türkiye için de aynı şekilde kaynakların silahlanmaya harcanması gibi olumsuz bir gelişmeye işaret ediyor. Türkiye silah ithalatının büyük kısmını %34 ile İspanya ve %24 ve%19 pay ile İtalya ve Almanya’dan yani AB ülkelerinden sağlıyor.

Tüm NATO ülkeleri arasında GSYH’nin yüzdesi olarak eğitime ve sağlığa en az para ayıran ülke Türkiye. Bizde sağlık %3,7 ve eğitim %2,6 gibi sınırlı bir pay alırken; sağlıkta %11,9 ve %11,8 ile Fransa ve Almanya başı çekiyorlar. Eğitim harcamalarında da dikkat çekici performanslar, GSYH’nin yüzdesi olarak %7,6 İsveç,% 7,1 İzlanda,%6,5 Finlandiya ve % 6,4 Belçika tarafından sergileniyor. Bu nedenle tüm cengâver söylemlere karşın, rakamlara vurunca %5 şartının en olumsuz olarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını etkileyeceği söylenebilir.