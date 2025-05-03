Baronun kasası susturuldu

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs’ta Şubat 2022’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın muhasebecisi ve cinayetin şüphelilerinden Cemal Önal’ın önceki gün Hollanda’nın Rijswijk kentinde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi. Hollanda basınında yer alan bilgilere göre saldırı kentte bulunan bir otelde gerçekleşti. Saldırganın eşkâli 1.80 boylarında, iri yapılı, sakallı ve siyah kıyafetli bir erkek olarak basına yansırken Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada saldırganın kaçtığı, arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Hollanda basınına konuşan otelin sahibi, kamera görüntülerinde failin yüzü açık bir şekilde otele girdiği ve Önal’a yakın mesafeden silahla saldırdığını ifade etti. Aynı zamanda cinayetin görgü tanıklarından birinin saldırganın kendisine de silahı gösterdikten sonra ormana kaçtığını söylediği öğrenildi. DW’in sorularını yanıtlayan Hollanda polisi sözcüsü, öldürülen kişinin Önal olduğunu doğrularken “cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği” gerekçesiyle şüphelenin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi vermedi. Hollanda polisi tarafından saldırganı ve silahı aramak için arama köpeklerinin de dâhil olduğu büyük çaplı çalışma başlatıldı. Polis, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını vurgulayarak olay yerinden kaçan saldırganın eşkâlini verdi ve tanıklara çağrı yaptı.

Cemal Önal

AVUKAT AÇIKLAMA YAPMAYI REDDETTİ

Falyalı’nın ve şoförünün öldürüldüğü silahlı saldırıda şüphelilerden biri olan Önal, olayın ardından çıkarılan uluslararası yakalama kararının ardından 2023 yılında Hollanda’da gözaltına alındı.

Halil Falyalı

‘Güvenlik gerekçesiyle’ Türkiye’ye iade edilemeyeceğini savunan Önal kısa süre önce serbest bırakılmıştı. Hollanda basınına yansıyan haberlere göre, Önal’ın neden serbest bırakıldığının bilinmezken Önal’ın avukatı Hollanda basınına müvekkilinin ölümü ya da neden serbest bırakıldığı hakkında yorum yapmayı reddetti.

KARAPARA TRAFİĞİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Önal’ın silahlı saldırıya uğradığı esnada yanında FETÖ üyesi eski savcı Bayram Bozkurt’un olduğu iddia edildi. BirGün Yazarı Timur Soykan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ergenekon davası döneminde gizli tanık olan Bozkurt, ‘Ergenekon’un kendisine kene ile suikast planladığını’ iddia etmişti. İlhan Cihaner’e kumpasın baş aktörüydü. Hollanda polisi tarafından gözlem altında tutulduğu öne sürülüyor.”

Önal, gözaltına alındığında Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade vererek itirafçı olmuştu. Ölümünden kısa bir süre önce Bugün Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan Önal, Falyalı’nın şantaj arşivinden siyasi bağlantılarına kadar birçok açıklamada bulunarak karapara trafiğini anlamıştı. Önal, Latin Amerika’daki şirketlerden, Güney Kıbrıs’a oradan da Kuzey Kıbrıs’a paranın getirildiğini öne sürdü.

Önal, Avrupa’da toplanan yasadışı bahis paralarının önce Belarus’a oradan Dubai’ye ve Güney Kıbrıs’a transfer edildiğini iddia etmişti. Önal ayrıca, Mustafa Egemen Şener’in sahibi olduğu Belarus’ta bulunan H Casino’da yasadışı bahis gelirlerinin aklandığını paraların buradan Dubai’ye ve Kıbrıs’a transfer edildiğini belirtmişti. Önal’ın itiraflarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da ismi geçti. İddiaya göre Fidan, Yasin Ekrem Serim’i Kuzey Kıbrıs’a büyükelçi olarak şantaj kasetlerini alması için gönderdi. Ortaya çıkan iddiaların ardından Falyalı ile ortaklığıyla bilinen ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olan Yasin Ekrem Serim’in görevden alınması da şüpheleri artırdı.

Önal, karapara aklanan Larsen Teknoloji’nin üçüncü en yetkili kişisi Fatih Nevzat Aysu’nun ifade verdikten sonra Adana Cumhuriyet Savcısı Y.P.’ye ödenen 100 bin dolar rüşvet karşılığında serbest bırakıldığını ileri sürmüştü. Falyalı’nın üçüncü adamı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in yakını ve para transferleri, nakit akışı ile "VİP müşterilerden" elden alınan ödemelerden sorumlu olan Aysu’nun isminin 10 Temmuz 2020 tarihli iddianamede yer aldığını aktaran Önal, “Bu işlemleri yürütebilmek için Adana merkezli ‘AK Grup’ adlı bir yapısı vardı. Adana’daki bir davada, bu yapıyla bağlantılı olarak AKP Gençlik Kolları’ndan iki isim daha yer alıyordu” demişti.

20 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Önal aynı zamanda AKP ile ilişkileri anlatırken sık sık eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bahsetti. Önal, Halil Falyalı ve Ahmed Nazari’nin Soylu’ya 20 milyon dolar rüşvet verdiğini ileri sürmüş, ancak Soylu bu iddiaları “Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir” sözleriyle reddetmişti.