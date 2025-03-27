‘Baroya müdahale kabul edilemez’

Haber Merkezi

Ülkenin dört bir yanında barolar yaptıkları açıklamalarla İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasına tepki göstermeye devam ediyor. Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran yaptığı açıklamada “İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun görevden alınması kararı yalnızca şekli değil, aynı zamanda maddi anlamda da açıkça hukuka aykırıdır” dedi. Yıldıran şöyle konuştu:

“Seçimle göreve gelen bir baro başkanı ve yönetiminin seçim dışı yollarla görevden alınması, baroların kurumsal bağımsızlığına, demokrasiye ve savunma hakkının güvencesine açık bir müdahaledir. Bu süreçte, İstanbul Barosu’na yönelik bu hukuka aykırı işlemi ve seçilen belediye başkanları hakkında verilen tutuklama kararlarını protesto eden ve meslektaş dayanışmasını ortaya koymak amacıyla barışçıl şekilde toplanan avukatların, vatandaşların gözaltına alınması da kabul edilemez. Orantısız güç ve biber gazı kullanıma maruz kalan yurttaşların hukuki haklarının takipçi olacağız. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde demokratik haklarını kullanmaları, Anayasa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve avukatların da ayrıca avukatlık kanunu ile teminat altındadır."

Öte yandan Sinop Barosu önünde konuşan Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş da İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasına ve seçilen belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterildi. Altuntaş özetle şöyle konuştu: “İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmalarına yönelik verilen karar hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bu karar İstanbul Barosu Genel Kurulu’nun iradesine, savunma mesleğinin bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Görevlerini ifa ederken yaptıkları açıklamalar sebebiyle barolara yapılan hukuka aykırı müdahaleler, doğrudan hukuk devletine ve vatandaşın hak arama özgürlüğüne karşı yapılmış sayılır" dedi.