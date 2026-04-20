Barrack go home!

Politika Servisi

ABD ve Trump yönetimi Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmeye çalışırken bölgeyi otoriter yönetimlerin eline teslim etmeye çalışıyor. ABD’nin Türkiye Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bir yandan bölge için en iyi modelin “Osmanlı Milletler Sistemi” olduğunu savunurken diğer yandan demokrasi ve laik yönetimler yerine “monarşiler” dayatma hevesinden vazgeçmiyor.

Tom Barrack, geçtiğimiz cuma Antalya Diplomasi Forumu’nda “Orta Doğu’da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar” ifadelerini kullandı. Emperyalist çıkarlar için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Barrack’ın son çıkışına muhalefetten tepkiler devam ediyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi konuşmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, “Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir” ifadelerini kullandı.

BARRACK’IN SÖZLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ

X’te Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’a tepki gösteren Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu şunları yazdı:

“ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin son açıklamalarını dikkatle takip ettim. Büyükelçi Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda dile getirdiği ifadeler tüm diplomatik teamüllere aykırıdır. Demokrasiye mesafe koyan, monarşi ve “güçlü liderlik” modellerini öven bu yaklaşım, Türkiye’nin tarihsel ve toplumsal gerçekleriyle açık bir çelişki içindedir ve kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti, bir monarşinin küllerinden doğmuş ve egemenliği kayıtsız şartsız millete veren bir iradenin eseridir. Bu topraklarda demokrasi, büyük bedeller ödenerek elde edilmiş bir kazanımdır. Dolayısıyla bu kazanımı anlamayan ya da alternatif rejim modellerini meşrulaştıran her yaklaşım, milletimiz nezdinde hak ettiği karşılığı bulur.

Göreve geldiği günden bu yana gaf üstüne gaf yapmaktan çekinmeyen bu Büyükelçinin, hükümet tarafından hala muhatap alınıyor olması acizliktir. Türkiye’nin yolu açıktır. Bizim pusulamız bellidir: demokrasi, hukuk ve millet iradesi.”

RÜYALARINI 100 YIL ÖNCE KÂBUSA ÇEVİRDİK

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de sosyal medyadan Barrack’ı şu sözlerle eleştirdi: “Kendini müstemleke valisi sanan Tom Barrack, Türkiye’ye de alenen monarşi gömleği biçiyor. Üstelik Erdoğan, bu küstah sözler sarf edilirken orada! Türkiye Cumhuriyeti kimsenin monarşi laboratuvarı değildir. Biz bu sözlerin sahiplerinin bu rüyalarını yüz yıl önce kabusa çevirmiş bir milletiz.”

Yazar Ahmet Ümit de "Yankee go home!" (Yankee evine dön!) sloganının "Barrack go home!" şeklinde değiştirildiği bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP lideri Özgür Özel, Barrack’ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Bu vakitten sonra Türkiye demokrasisi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır, istenmeyen insandır, ‘persona non grata’dır. Ve bu vakitten sonra biz Tom Barrack’ı, Türkiye Cumhuriyeti’nde istenmeyen insan ilan ediyoruz. Bu sözleri geri almadıkça, Türkiye Cumhuriyeti’nden ve bu ülkede yaşayan herkesten özür dilemedikçe artık Tom Barrack’ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir" ifadesini kullandı.