Barrack'ın yeni görevi Irak oldu

Ortadoğu’da Amerikan emperyalizmiyle uyumlu rejimlere “monarşi” teklif eden ABD’nin bölgedeki “şerifi” Tom Barrack’ın yeni görevi resmiyete kavuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Şam’daki “Suriye Özel Temsilciliği” görevi sona eren özel temsilcisi Tom Barrack’ın Irak’a “Başkanlık Özel Temsilcisi” olarak atandığını duyurdu.

Truth Social paltformundan açıklama yapan Trump, Tom Barrack'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceği bilgisini paylaştı. Barrack'ın "mükemmel bir iş çıkarttığını" belirtek övgüler dizen Trump, "Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken ve bu ülkelerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Suriye ve Irak'a yönelik Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Barrack'ın Mayıs 2025'te başlayan Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona ereceğini açıklamıştı. Rubio, "Önce Amerika yaklaşımına olan hâkimiyetiyle" Barrack'ın özellikle Suriye ve Irak dosyalarında çalışmayı sürdüreceğini kaydetmişti.

İRAN İLE ABD’NİN NÜFUZ MÜCADELESİ

Trump'ın kararı, Şiilerin siyasette en etkin grup olduğu Irak'ta ABD'nin "uygun gördüğü" bir yönetimin oluşturulmasının ardından geldi. Kasım 2025'teki seçim sonrası aylar süren tartışmaların ardından Şiilerin çatı örgütü Koordinasyon Çerçevesi, mayıs ayının ortalarında sürpriz bir isim olan Ali ez-Zeydi'yi Başbakan olarak atamıştı. ABD ile İran'ın Irak'ta nüfuz mücadelesi sürerken Washington, ülkedeki Şii grupların silah bırakması için bastırıyor.

IRAK BAŞBAKANINDAN ORTAKLIK VURGUSU

Irak'ın yeni Başbakanı Ali ez-Zeydi ise "Irak ile ABD arasında yapıcı bir ilişkinin kurulması, Stratejik Çerçeve Anlaşması ve ikili mutabakat zaptı kapsamında ortak çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini" belirtti. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris ile görüşen Zeydi, "ikili ve bölgesel meselelerde ortaklık ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını" yineledi.