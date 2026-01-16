Barrack'ın ziyaretinde 'oturma düzeni' tartışması: CHP tepki gösterdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Görüşmeden kamuoyuna yansıyan fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta Büyükelçi Barrack’ın tekli koltukta yalnız oturması, Bakan Güler'in ise yan koltuklarda oturması tartışma yarattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, görüşmedeki oturma düzenine tepki gösterdi. Bakan, “Görüşme Millî Savunma Bakanlığı makamında yapılıyorsa ve Türkiye’nin Millî Savunma Bakanı kendi makamında, kendi bayrağının altında, kendi kurumunda “kenara düşmüş” bir görüntü veriyorsa, buna “kötü fotoğraf” deyip geçemeyiz” dedi.

“Orada kadraj hatası yok devlet ciddiyetine zarar veren bir tablo var” değerlendirmesinde bulunan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kare ‘eşitiz’ demiyor. Tam tersine, ‘bir taraf merkezde, bir taraf kenarda’ diyor. Ve kenarda kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Millî Savunma Bakanı. Biz egemen bir devletiz. Bu topraklar da müstemleke değildir.”

KURAL NE?

Sosyal medyada tartışılan görüntüler, bundan önceki ziyaretlerde kurulan oturma düzenlerini akıllara getirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda, konuğun tekli koltuğa oturma durumunun Barrack’a özel olmadığı, daha önce farklı makamların yaptığı ziyaretlerde de konuklar ile Savunma Bakanlarının aynı pozisyonlarda bulunduğu görüldü.