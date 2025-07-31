Barrack memnun

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye’de Şam ile yaptığı entegrasyon anlaşmasına uyacağını açıklayan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kararı Washington’ı memnun etti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, SDG Komutanı Mazlum Abdi için “Entegrasyon ve birliği ilerletmek için yürütülen yapıcı diyalogdan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi’ye ithafen, “Sizin liderliğiniz ve SDF’nin azimli çabaları, Suriye hükümetinin Başkanı Şara önderliğinde kapsayıcılığa olan kararlı bağlılığıyla birlikte, ‘tek ordu, tek hükümet, tek devlet’ ilkesine dayalı istikrarlı bir Suriye için hayati öneme sahiptir” dedi.

“Entegrasyon ve birliği ilerletmek için yürütülen yapıcı diyalogdan büyük memnuniyet duyuyoruz” diyen Barrack, “Güvenli bir gelecek için görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANAYASAL GÜVENCE YOK

Barrack’ın açıklaması, Mazlum Abdi’nin Al Arabiya ve Al Hadath kanallarına verdiği röportajın hemen ardından geldi. Röportajda, adem-i merkeziyetçiliğin “bölünme” anlamına gelmeyeceğini belirten Abdi, “tek ordu, tek bayrak, tek devlet” sloganını benimsediklerini ve Şam yönetimi ile bu ilke doğrultusunda bir anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Muhammed Colani liderliğindeki Şam yönetimi ile iletişimin günlük olarak sürdüğünü kaydeden Abdi, 10 Mart Anlaşması’nın tüm maddelerinin yılsonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Kürt tarafının, Suriye ordusuna entegrasyon konusunda anayasal güvenceler olmadan kaygılı olduğuna dikkat çeken Abdi, “Süveyda’daki son olayların, müzakerelerin ve anlaşmaya ulaşmanın önemini ortaya koyduğunu” ifade etmişti. Türkiye’nin bu süreçte “herhangi bir rolü olmadığını” vurgulayan Abdi, Suudi Arabistan’ın özellikle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, Riyad’ın arabulucu olarak sürece dahil olması halinde yapıcı bir katkı sunabileceğini kaydetmişti.

HTŞ lideri Colani’nin mart ayında imzaladığı ve eleştirilere yol açan geçici anayasa, önceki Suriye anayasasında olduğu gibi Suriye Devlet Başkanı’nın Müslüman olmasını zorunlu tutuyor ve İslam kanunlarının yasamanın temel kaynağını teşkil ettiğini vurguluyor. Fransa’nın başkenti Paris, SDG ile Şam yönetimi arasında gerçekleştirilecek yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapacak. Bu turun ana gündemini, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin yöntemi oluşturacak.

Abdi, “Orduya 100 bin silahlı unsurun entegre edilmesi kapsamlı bir süreçtir ve dikkatli şekilde ele alınması gerekir. Bu nedenle, Suriye ordusuna entegrasyonun mekanizması bir sonraki Paris toplantısında ele alınacak” dedi. El Arabiya’ya konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa göre, müzakerelerin ilk turunun “önümüzdeki haftalarda” başlaması bekleniyor.

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KONGRE UYARDI: KATLİAMI DURDUR

HTŞ yönetimine bağlı grupların Aleviler ve Dürziler gibi azınlık gruplara yönelik saldırıları, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıran Washington’ı harekete geçirdi. Cumhuriyetçi bir Kongre üyesi tarafından sunulan ve ilgili komitelerden geçen yeni bir yasa tasarısı, yaptırımların kaldırılmasını Şam’daki yeni hükümetin atacağı adımlara bağlıyor. “Suriye Yaptırımları Sorumluluk Yasası” tasarısına göre yaptırımların kaldırılması için Şam’a iki yıllık bir denetim süresi tanınırken şartları arasında “azınlıkları korumak, dini özgürlükleri güvence altına almak ve captagon ticaretiyle mücadele etmek” gibi maddeler yer alıyor.