Barrack: "Orta Doğu yok, aşiretler ve köyler var"

Tartışmalı açıklamalarıyla dikkat çeken ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu'yu "aşiretler ve köyler" olarak tanımlayarak, bölgenin ulus-devlet yapısının işlevsiz olduğunu savundu. Sykes-Picot anlaşmasını eleştiren Barrack, barışı da "illüzyon" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir kez daha bölgeyi sarsan ifadeler kullandı. Suudi haber ajansı Asharq News'ün Washington muhabiri Hiba Nasr'a konuşan Barrack "Orta Doğu diye bir şey yok. Aşiretler ve köyler var" dedi.

Barrack, sözlerini Sykes-Picot Anlaşması'na getirerek, "Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından Sykes Picot ile kuruldu. Ancak Orta Doğu öyle işlemiyor" diye ekledi. Bölgenin sosyal dinamiklerini birey, aile, köy, aşiret, topluluk, din ve ulus hiyerarşisiyle açıklayan Barrack, "Bireyle başlıyor, sonra aile, köy, aşiret, topluluk, din ve son olarak ulus geliyor" ifadelerini kullandı.