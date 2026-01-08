Barrack'tan Halep açıklaması: İstikrar bozucu dış güçlere karşı birlik içinde durmalıdır

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümetine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı ve taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Geçen hafta "SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart 2025 tarihli entegrasyon anlaşmasının başarıyla sonuçlandırılmasının eşiğine gelindiğini" ifade eden Barrack, "Bu mutabakat, güvenlik koordinasyonunu, ortak yönetişimi ve ulusal birliği kayda değer ölçüde ileri taşıyacak niteliktedir. Bu hedef hâlâ son derece ulaşılabilirdir" dedi.

Barrack'ın sosyal medyadan yayımladığı açıklaması şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri, Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki gelişmeleri derin bir endişeyle yakından takip etmektedir. Tüm tarafları azami itidali göstermeye ve sivillerin can ve mal güvenliğini her türlü mülahazanın üzerinde tutmaya çağırıyoruz.

Son on üç ayda Suriye, onlarca yıl süren yıkıcı çatışmaların ardından istikrar, ulusal uzlaşı ve yeniden yapılanma yolunda tarihî adımlar atmıştır. Bu hafta İsrailli temsilcilerle gerçekleştirilen dönüm noktası niteliğindeki görüşmeler, bölgesel barışa doğru kritik bir eşiği temsil etmekte; Suriye’nin yarım asrı aşkın süredir ülkeyi saran şiddet, acı ve vahşet döngüsünü kırma konusundaki kararlı iradesini ortaya koymaktadır.

Bu ölçekteki köklü dönüşümler bir gecede gerçekleşmez. Uzun süreli çatışmaların açtığı derin yaraların iyileşmesi zaman alır; kalıcı ilerleme ise sabır, hoşgörü ve Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında samimi karşılıklı anlayış gerektirir. Buna rağmen, Sünni, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi ve diğer tüm topluluklar dâhil olmak üzere, istisnasız her vatandaş için tam kapsayıcılık ve eşit hakları güvence altına alan bir Suriye vizyonuna bağlılığımız sarsılmazdır.

Sadece geçtiğimiz hafta, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart 2025 tarihli entegrasyon anlaşmasının başarıyla sonuçlandırılmasının eşiğine gelinmişti—bu mutabakat, güvenlik koordinasyonunu, ortak yönetişimi ve ulusal birliği kayda değer ölçüde ileri taşıyacak niteliktedir. Bu hedef hâlâ son derece ulaşılabilirdir.

Müttefiklerimiz ve sorumlu bölgesel ortaklarımızla birlikte, gerilimi düşürmeye yönelik çabaları kolaylaştırmaya ve Suriye ile halkına bölünme yerine diyaloğu seçmeleri için yeni bir fırsat sunmaya hazırız.

Bu nedenle Suriye hükümetinin liderliğine, SDG’ye, Kürt yönetimindeki bölgelerdeki yerel otoritelere ve sahadaki tüm silahlı aktörlere acil bir çağrıda bulunuyoruz: Çatışmaları durdurun, tansiyonu derhal düşürün ve gerilimi azaltmaya kararlılıkla yönelin. Ateş alışverişi yerine fikir ve yapıcı öneri alışverişini önceleyelim. Halep’in ve Suriye’nin geleceği, şiddetle değil barışçıl yollarla şekillendirilmeli ve bu gelecek Suriye halkına aittir.

Bu kritik eşikte bölge, geçen yıl elde edilen kayda değer ilerlemeyi baltalamayı ve @POTUS’un (Donald Trump) Orta Doğu barış girişimlerinin kalıcı mirasını aşındırmayı amaçlayan, istikrar bozucu dış güçler ve onların vekillerine karşı birlik içinde durmalıdır. Onların hedefi yeniden istikrarsızlıktır; bizimki ise karşılıklı saygı ve ortak refaha dayalı kalıcı barıştır.

Suriye’nin yeni dönemi çatışmanın değil, iş birliğinin dönemidir. Oraya birlikte ulaşacağız."