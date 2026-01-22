Barrack'tan, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'le yapılan görüşmeye dair açıklama
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bugün SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Sözcücü İlham Ahmed ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair açıklama yaptı. Barrack tarafların ateşkesin tam olarak sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, bugün SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sözcüsü İlham Ahmed ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair bir açıklama yaptı.
Barrack açıklamasında görüşmede entegrasyon sürecinin ilerlemesine ilişkin taahhüdün teyit edildiğini söylerken, ateşkes sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.
Barrack'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:
"Bugün General Mazloum Abdi ve Ilham Ahmed ile bir araya gelmekten onur duyduk.
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve taahhüdünü yeniden teyit etti.
Tüm taraflar, güven ve kalıcı istikrarı teşvik etmek için tüm taraflarca güven artırıcı tedbirleri ortaklaşa belirleyip uygularken, ilk adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğu konusunda mutabık kaldı."
We were honored to meet today with General Mazloum Abdi and Ilham Ahmed.— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 22, 2026
The United States reaffirmed its strong support for and commitment to advancing the integration process outlined in the January 18 agreement between the Syrian Democratic Forces and the Syrian government.…