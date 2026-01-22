Barrack'tan, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed'le yapılan görüşmeye dair açıklama

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, bugün SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Sözcüsü İlham Ahmed ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair bir açıklama yaptı.

Barrack açıklamasında görüşmede entegrasyon sürecinin ilerlemesine ilişkin taahhüdün teyit edildiğini söylerken, ateşkes sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Barrack'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün General Mazloum Abdi ve Ilham Ahmed ile bir araya gelmekten onur duyduk.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve taahhüdünü yeniden teyit etti.

Tüm taraflar, güven ve kalıcı istikrarı teşvik etmek için tüm taraflarca güven artırıcı tedbirleri ortaklaşa belirleyip uygularken, ilk adımın mevcut ateşkesin tam olarak sürdürülmesi olduğu konusunda mutabık kaldı."