Barselona limanında patlama: 1 ölü 4 yaralı

İspanya'nın doğusundaki Barselona limanında, bir deponun bakım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma Kurumu, Barselona Belediyesi ve Jandarma tarafından yapılan açıklamalarda, Barselona limanında yerel saatle 10.10'da (TSİ 12.10) kimyasal maddelerin olduğu belirtilen bir depoda patlama meydana geldiği kaydedildi.

Metil asetatın olduğu depodaki patlamada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralı 3 kişinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

İtfaiyenin patlamanın olduğu depodaki yangını kısa sürede söndürdüğü duyuruldu.

Barselona Belediyesi, her türlü riske karşı kimyasal alarm durumuna geçildiğini, ancak bölge halkını riske atacak hiçbir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.