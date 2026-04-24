Barta işçileri haklarından vazgeçmiyor

Emek Servisi

İzmir'de faaliyette olan Barta Tekstil'de tazminat ve maaş alacakları gasp edilen işçiler, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nda yaptıkları basın toplantısıyla hak ihlallerini ve mücadele kararlılıklarını bir kez daha duyurdu. Uluslararası firmalara üretim yapan Barta Tekstil yaklaşık 80 işçiyi, bir yıl önce işten ayrılmaya zorlayarak tazminatları 10-12 taksite bölmüş ve hiçbir ödeme yapmayarak 2 ila 4 ay arasında değişen maaşları da gasp etmişti.

Dev Tekstil yöneticisi Fatma Alökmen, Barta’da yaşananların bir hak gaspı olduğunu belirterek işçilerin yıllardır ağır koşullarda, düşük ücretlerle ve baskı altında çalıştırıldıkları vurgulandı.

İNSAN YERİNE KONMADIK

“Yıllarımızı verdiğimiz fabrikada insan yerine konmadık. Yoğun mesailer, mobbing ve sefalet ücretleri dayatıldı. Patronlar lüks içinde yaşarken biz geçim derdine mahkûm edildik” denilen açıklamada, geçmişteki parçalı duruşa karşın bugün daha örgütlü ve kararlı olunduğu belirtilerek, “Biz açken sizin rahat yaşamanıza izin vermeyeceğiz. Nerede olursanız olun, karşınıza çıkacağız. Haklarımız ödenmezse markalara yönelik eylemler başlatacağız. Bu hukuksuzluğa sessiz kalan herkes suç ortağıdır” dendi.

Söz alan işçiler, süreç boyunca yaşadıkları baskı, mobbing ve hak gasplarını dikkat çekerek "Hakları verilmeden mücadeleden geri adım yok" dedi.

İşçiler, bugüne kadar kapanan fabrika önünde ve Barta’nın üretim yaptırdığı diğer işletmelerde çeşitli eylemler gerçekleştirildiğini ve süreç gerektiği gibi işlenmezse eylemlerin devam edeceği de belirtti.

Açıklamanın sonunda, başta Doruk maden işçileri olmak üzere direnişteki tüm emekçilere selam gönderildi ve dayanışma çağrısı yapıldı.