Bartın - Amasra'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde bir kafede çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında bir kafede meydana geldi. Ankara'dan tatil için Amasra'ya gelen B.A, B.D., A.D. ve B.T. gittikleri kafede iş yeri sahibi ile tartıştı. Kafe çalışanlarının da tartışmaya dahil olmasıyla kavga çıktı. Kavgada kafe sahibi S.B. ile 2 kafe çalışanı bıçakla B.A, B.D, A.D ve B.T. ise darp nedeniyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 yaralı, gelen sağlık ekipleri tarafından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri sahibi ve 2 kafe çalışanını bıçaklayan 4 şüpheli de hastanedeki tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA)