Bartın- Amasra'da fırtına; dalga boyu 3 metreye ulaştı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde fırtına nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı fırtına uyarısıyla Karadeniz’in Amasra kıyılarında dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Amasra Taşan Adası ve Kaleşah Mahallesi’nin denize bakan bölümünde dalgalar etkili oldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Boztepe Mahallesi ile Kaleiçi Mahallesi’ni birbirine bağlayan Kemere Köprüsü’nde şiddetli rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi, anons yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.?Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için gereken önlemlerin alındığını bildirdi. (DHA)

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)