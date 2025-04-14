Bartın Belediye Başkanı kimdir ve Bartın hangi partide? (2025 Güncel)

Bartın belediye başkanı kim sorusu sıklıkla merak ediliyor. Bartın'da yerel seçimlerde sürpriz yaşandı. Bartın'ın belediye başkanı ve 31 Mart 2025 Bartın seçim sonuçları şöyle:

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya'dır. Muhammet Rıza Yalçınkaya 23 Kasım 1955'te Zonguldak'ta doğdu. Muhammet Rıza Yalçınkaya, 18 Nisan 2009 - 8 Mayıs 2007 tarihlerinde 2 kez Bartın Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Yalçınkaya böylece, 17 yıl aranın ardından tekrar Bartın'da Belediye Başkanı olmuş oldu.

31 MART 2024 BARTIN SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bartın'da CHP'nin adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, yüzde 51,29 oy alarak belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi MHP'nin adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ise yüzde 36,61 oy aldı. Üçüncü ise yüzde 4,62 ile Yeniden Refah Partisi'nin adayı Faruk Tutkun oldu.