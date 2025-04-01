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Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 22:31
  • Giriş: 01.04.2025 22:31
  • Güncelleme: 01.04.2025 22:31
Kaynak: AA
Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Emrah 0. (33) idaresindeki 74 AY 124 plakalı otomobil, Kaman köyü mevkisinde Ali A. (21) yönetimindeki 67 AAG 753 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrilirken, sürücüler ile otomobillerde bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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