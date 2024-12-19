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Bartın'da 4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

Bartın'da devam eden 4 katlı bir inşaatın çatısında çalışan Nuri Kaplan isimli 55 yaşındaki işçi, henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 19.12.2024 17:20
  • Giriş: 19.12.2024 17:20
  • Güncelleme: 19.12.2024 17:22
Kaynak: DHA
Bartın'da 4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

Bartın'da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışırken düşen inşaat işçisi Nuri Kaplan (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aladağ Mahallesi'nde meydana geldi.

İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında 2 arkadaşıyla birlikte çalışan Nuri Kaplan, henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaplan, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Nuri Kaplan yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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