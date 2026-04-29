Bartın'da belediye otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bartın’da üniversite öğrencilerini taşıyan belediye halk otobüsü, virajda kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücülerle birlikte 44 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kent merkezinden Bartın Üniversitesine öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 özel halk otobüsü, Kutlubeyyazcılar kampüsü mevkisinde virajdan dönmek isterken kontrolden çıkıp İ.Ç. idaresindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ile 44 üniversite öğrencisi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedbir ve tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen öğrencilerden 12'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.