Bartın'da bir işçinin öldüğü maden ocağındaki göçük: 4 zanlı tutuklandı

Bartın'da 1 işçinin hayatını kaybettiği Hattat Enerji ve Maden A.Ş’ye ait maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli kontrolle salıverilen ve itiraz sonucu yeniden gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda önceki gün meydana gelen ve işçi Ferdi Tayyar'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İşletme Müdürü A.K, İş Güvenliği Müdürü S.Y, Daimi Nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve Vardiya Sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö. gözaltına alındı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine haklarında verilen yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki Hattat Enerji ve Maden A.Ş’ye ait maden ocağında 26 Ekim'de meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan işçi Ferdi Tayyar (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.