Bartın'da bir şahıs kestiği ağacın çarpması sonucu yaralandı
Kaynak: İHA
Bartın’da ormanda ağaç kesen bir kişi, kestiği ağacın dalının kafasına çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Ulus ilçesi Uluköy köyünde ormanda kesim yapan H.K. isimli şahıs, kestiği ağacın dalının kafasına çarpması sonucu yaralandı.
Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın, hafif yaralandığı öğrenilirken, tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Olay yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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