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Bartın'da çarpışan otomobille yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.07.2024 13:42
  • Giriş: 29.07.2024 13:42
  • Güncelleme: 29.07.2024 13:42
Kaynak: AA
Bartın'da çarpışan otomobille yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı

Bartın'da otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Özkan A. (24) idaresindeki 74 DK 348 plakalı otomobil, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkisinde mıcırlı yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ahmet P. (55) yönetimindeki 74 M 0138 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine, kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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