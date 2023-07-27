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Bartın'da denize girmek yasaklandı

Bartın Valiliği, kentte beklenen şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle il genelinde 18 plajda denize girme yasağı getirildiğini duyurdu.

Güncel
  • 27.07.2023 14:25
  • Giriş: 27.07.2023 14:25
  • Güncelleme: 27.07.2023 14:28
Kaynak: DHA
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Bartın'da denize girmek yasaklandı
Fotoğraf: DHA

Bartın'da şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı sonrası il genelinde 18 plajda denize girmek yasaklandı.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz'de denizlerde şiddetli rüzgar ve olası muhtemel yoğun yağış ile nedeniyle Bartın genelindeki 18 plajımızda halkımızın can güvenliği korumak için denizlere girişleri kapatıyoruz."

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