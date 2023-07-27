Bartın'da denize girmek yasaklandı

Bartın Valiliği, kentte beklenen şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle il genelinde 18 plajda denize girme yasağı getirildiğini duyurdu.

Bartın'da şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı sonrası il genelinde 18 plajda denize girmek yasaklandı.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz'de denizlerde şiddetli rüzgar ve olası muhtemel yoğun yağış ile nedeniyle Bartın genelindeki 18 plajımızda halkımızın can güvenliği korumak için denizlere girişleri kapatıyoruz."