Bartın'da denize girmek yasaklandı
Bartın Valiliği, kentte beklenen şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle il genelinde 18 plajda denize girme yasağı getirildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Bartın'da şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı sonrası il genelinde 18 plajda denize girmek yasaklandı.
Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz'de denizlerde şiddetli rüzgar ve olası muhtemel yoğun yağış ile nedeniyle Bartın genelindeki 18 plajımızda halkımızın can güvenliği korumak için denizlere girişleri kapatıyoruz."