Bartın'da devrilen ağaç, 4 araçta hasara yol açtı

BARTIN'da ırmak kenarında kökünden çürüyen 10 metre boyundaki kavak ağacı devrildi. Ağacın üzerlerine devrildiği park halindeki 4 araç hasar gördü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi’nde Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri arkasındaki ırmak kenarında meydana geldi. Otopark kenarında bulunan ve kökünden çürüyen 10 metre boyundaki kavak ağacı, otoparkta park halindeki 3 otomobil ve hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye belediye, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, motorlu testere ile araçların üzerine devrilen dal parçalarını kaldırdı. Hasar gören araçlar, çekicilerle sanayiye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Devrilen ağaçtan görüntü

-Dalların altında kalan ağaçlardan görüntü

-Araç sahipleri ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)