Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi

Bartın'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Güncel
  • 01.10.2024 23:02
  • Giriş: 01.10.2024 23:02
  • Güncelleme: 01.10.2024 23:05
Kaynak: AA
Bartın'da eğitime 1 gün ara verildi
AA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın'da eğitim 2 Ekim 2024 tarihinde durduruldu.

Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Üç ilde eğitime 1 gün ara
BirGün'e Abone Ol