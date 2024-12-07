Bartın'da ev yangını 1 saatte söndürüldü

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cöcü köyündeki 3 katlı binada meydana geldi. Binanın 3’üncü katında, Naci Taşkıran’ın oturduğu dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taşkıran ve eşi dışarı çıkarak komşularına haber verdi. Apartman boşaltıldı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri ve Arıt Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatte söndürdüğü çatıya da sıçrayan yangında binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.