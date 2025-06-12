Bartın'da forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) forkliftten düşen işçi hayatını kaybetti.

OSB'de kauçuk üreten bir fabrikada çalışan 38 yaşındaki Özgür Çelik, bakımını yapmak için çıktığı forkliftten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.