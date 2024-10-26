Bartın'da Hattat Enerji'ye ait maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi
Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet yürüten Hattat Enerji ve Maden A.Ş’ye ait maden ocağında galeri açma işinin yapıldığı eksi 300 kotunda göçük yaşandı. Göçük sırasında ocakta mahsur kalan Ferdi Tayyar isimli işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.
Tarlaağzı köyü mevkisindeki Hattat Enerji ve Maden A.Ş’ye ait maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kotunda göçük meydana geldi.
Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçi Ferdi Tayyar'ın (35) kurtarılması için çalışma başlattı.
Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.