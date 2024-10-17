Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bartın'da seyir halindeki bir otomobil, Toptancılar Sitesi mevkisinde kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muhammed Y. (36) idaresindeki otomobil, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde kavşaktan dönen Zeki K. (63) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, S.Ç. ile Z.B. (5) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.