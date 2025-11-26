Bartın'da inşaat alanında göçük: Yan apartman tahliye edildi
Bartın’ın Amasra ilçesinde bir inşaat alanında gece meydana gelen göçük nedeniyle yan binadaki 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Kaya kütlesinin kopması sonucu oluşan çökmede can kaybı ya da yaralanma olmazken, inşaat çalışması durduruldu.
Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında gece saatlerinde yaşanan göçük nedeniyle yan apartmanın sakinleri tahliye edildi.
Kaleşah Mahallesi Çeşmi Cihan Sokak’ta bulunan Koru Evleri mevkisindeki inşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı sırada çökme meydana geldi.
Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çökmenin meydana geldiği zemine bitişik olan ve 20 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edildi.
Tahliye edilenler, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.
Yapılan incelemelerde kaya kütlesinin ayrılıp koptuğu belirlendi.
İnşaat çalışmasının durdurulduğu olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken tahliye edilen apartman girişine de şerit çekildi.