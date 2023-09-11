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Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 11.09.2023 14:17
  • Giriş: 11.09.2023 14:17
  • Güncelleme: 11.09.2023 14:17
Kaynak: AA
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Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy'de define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekipler, 1 jeneratör, 1 kırıcı matkap, 1 delici matkap, 1 el detektörü ve muhtelif kazı malzemelerine el koydu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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