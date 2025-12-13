Bartın'da kaybolan 78 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
Bartın’da defne yaprağı toplamak için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Zehra Günay, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yamaçta ölü bulundu. Günay’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gençali köyünde yaşayan Zehra Günay, önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti.
Günay, evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu.
İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı.
Zehra Günay’ın, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Göçükbaşı mevkisindeki yamaçta cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu.
Günay’ın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.