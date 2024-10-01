Bartın'da metrelerce katı atık çöp yığını: Bakanlıktan 4 kuruma para cezası

Bartın'da İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplerle ilgili yapılan inceleme sonucunda, İl Özel İdaresi ve 4 belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bartın'da 8 belediye ve İl Özel İdaresince köylerden toplanan çöplerin atıldığı vahşi depolama alanının dolması nedeniyle bölgeye ulaşımın sağlandığı yaklaşık 1 kilometrelik yolda çöp yığınları oluştu.

Boğaz Mahallesi'ne ulaşan yolun kapandığı ve Bartın Irmağı mevkisine kadar gelen çöp yığınlarından akan sıvıların da yağmur sularıyla ırmağa karıştığı görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği Bakanlığı, çöp yığınlarının yola atılmasına ilişkin 4 belediye ve İl Özel İdaresi'ne para cezası verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bartın ili şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola dökülen çöplere ilişkin başlattığımız incelemeler sonucu Çevre Kanunu'na istinaden Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesine 1 milyon 299 bin 54'er lira olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 lira idari ceza uygulanmıştır."

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise olaya ilişkin inceleme başlatmıştı.