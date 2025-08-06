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Bartın'da orman yangını

Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel
  • 06.08.2025 18:27
  • Giriş: 06.08.2025 18:27
  • Güncelleme: 06.08.2025 18:30
Kaynak: DHA
Bartın'da orman yangını

Bartın merkeze bağlı Kayadibi Çavuş köyü yakınlarındaki Asarlık mevkisindeki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 iş makinesi yangına müdahaleye başladı. Bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken, Bartın Valisi Nurtaç Arslan da çalışmaları yerinde takip etti. Köyde yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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